

الرياض - خالد المصيبيح



يحل الهلال اليوم ضيفا ثقيلا على الاتحاد في جدة في افتتاح الجولة الـ 12 من الدوري السعودي في لقاء مرتقب يبحث من خلاله الفريقان عن الاستمرار في منافسة النصر والشباب على صدارة الدوري.



ويدخل الاتحاد اللقاء وهو منتش بحالات الفوز الأخيرة محتلا المركز الثالث برصيد 24 نقطة وله لقاء مؤجل، فيما يدخل الهلال وهو في المركز الخامس برصيد 22 نقطة ويهمه الفوز اليوم كثيرا تفاديا للابتعاد عن النصر والشباب.



وفي الرياض يسعى النصر المتصدر للتمسك بالصدارة أمام الطائي السابع، وأبرز ما في اللقاء هو عدم مشاركة لاعب الفريق الجديد البرتغالي رونالدو، حيث أمامه 3 شروط تبدو صعبة تحول دون مشاركته، وهي ضرورة أن يستغني النصر عن احد لاعبيه الأجانب الحاليين والخيارات بين الكاميروني فينست ابوبكر والأوزبكي ماشاريبوف حيث تلقى «العالمي» عروضا بشأنهما، بينما الشرط الثاني هو أن يسدد النصر مستحقات لاعبين سبق لهم اللعب للفريق كالبرازيلي جوليانو والكوري كيم، فيما يتمثل ثالث الشروط في وصول البطاقة الدولية لـ «الدون» من فريقه السابق مانشستر يونايتد وربما يكون مدرجا بها إيقافه مباراتين.



فيما يلتقي الشباب بالوحدة في مكة، وآخر لقاءات اليوم في أبها ستجمع ضمك بالرائد.