عاد المهاجم الدولي ليونيل ميسي المتوج بطلا لمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي، إلى مركز تدريب باريس سان جرمان، وفق ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية أمس.



غادر الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات مسقط رأسه في روساريو مساء الإثنين مع أسرته وهبطت طائرته في مطار لو بورجيه شمال باريس الثلاثاء.



ونشر حساب سان جرمان على تويتر صورا لوصول ميسي ولقائه بزملائه «ليو ميسي عاد الى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم».



واستقبل اللاعبون،من بينهم البرازيلي نيمار، وأعضاء الجهاز الفني وموظفو النادي، ميسي بإقامة ممر شرفي وسط التصفيق لدى دخوله أرض الملعب، قبل أن يقدم له البرتغالي لويس كامبوس، المستشار الكروي في النادي، درعا صغيرة، وفق المشاهد التي نشرها حساب الفريق.



بعد احتفالات ضخمة وصاخبة في بلاده بعد قيادته الأرجنتين أخيرا إلى لقبها الثالث في تاريخها، ومحققا الكأس التي طال انتظارها، استفاد أفضل لاعب في مونديال قطر من الراحة لبضعة أيام مع عائلته قبل أن ينضم إلى زملائه في الفريق الباريسي.



وبات ميسي آخر لاعب في سان جرمان شارك في المونديال يعود إلى التدريبات بعد أمثال الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هاتريك في النهائي الناري (3-3 الوقت الأصلي، 4-2 في ركلات الترجيح)، وكذلك أشرف حكيمي الذي وصل مع المغرب إلى الدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي غير مسبوق، علما أنهما عادا إلى التمارين بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس العالم في 21 ديسمبر.



وشارك اللاعبان في مباراتي سان جرمان خلال الأعياد في الدوري (الفوز على ستراسبورغ 2-1، والهزيمة في لنس 3-1) قبل أن يحصلا على عشرة أيام من الراحة.



ويخوض فريق العاصمة الجمعة الدور الـ 32 من كأس فرنسا في شاتورو، على الأرجح من دون ميسي الذي قد يعود إلى الملاعب ضد الضيف أنجيه في الدوري الأربعاء المقبل.



وحقق ميسي بداية رائعة في الدوري بعد تسجيله 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة ليسهم في تصدر سان جرمان الترتيب.