

ليلى الشافعي



عقدت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف مؤتمرا صحافيا أمس في مقر الجمعية بمنطقة الروضة للإعلان عن مشروع رعاية طالب العلم الجامعي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022 ـ 2023 وذلك تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لدعم الطلبة والدارسين داخل الكويت وخارجها لهذا العام من الكويتيين والمقيمين بحضور الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي وم.ناصر الخضر مدير إدارة المشاريع الوقفية.



وفي هذا الصدد، قال سعد العتيبي: وضعت «نماء الخيرية» الاهتمام بالتعليم على رأس سلم أولوياتها، وقد تنوعت اهتماماتها بالعملية التعليمية داخل الكويت، منها التعليم الحرفي والذي تقيمه بالشراكة مع أكاديمية الحرف ومشروع «علمني ولك أجري» ومشروع «رعاية طالب العلم الجامعي» والتي تقيمه «نماء» بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف.



وأضاف العتيبي: إن «نماء الخيرية» تسعى إلى بناء وتطوير منظومة مؤسسية تعني بالتنمية المجتمعية في صورة ابتكارية حضارية لبناء الإنسان عبر جسور الشراكات والتحالفات مع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال بيئة عمل تلتزم بالأصول المهنية والقيم الأخلاقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وانتهاجا لرؤية 2035.



وتطرق إلى عدد المستفيدين من مشروع رعاية طالب العلم الجامعي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022 ـ 2023، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 474 طالبا بإجمالي مبلغ 240 ألف دينار تقريبا منهم 284 طالبا وطالبة في التخصصات الطبية المختلفة و66 طالبا في كلية الهندسة و38 طالبا وطالبة في تقنية المعلومات و66 طالبا وطالبة في إدارة الأعمال و35 طالبا وطالبة في اللغات و15 طالبا وطالبة في تخصصات أخرى.



وأشار إلى أن مشروع رعاية طالب العلم الجامعي بدأ مع الأمانة العامة للأوقاف منذ الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 ـ 2021 وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حتى الآن 1135 طالبا وطالبة.