كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعـيــة بمحافظتـي الجهراء والأحمدي تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «حلاة البر نظيف».



وأكدت اللجنة ان الحملة التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن تنبيه 261 مخيما وإزالة 741 مخيما مخالفا تضمنت إقامة المخيم خارج المواقع التي حددتها البلدية للتخييم، وإزالة المخيمات غير المرخصة، مشددة على أن الحملات مستمرة لإزالة كل المخيمات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.



وشددت لجنة المخيمات الربيعية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2023/2022، لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أو أروفة أو تبليط أو تجريف التربة حفاظا على الحياة الفطرية.