أكد عدد من طلبة القسم الأدبي لـ «الأنباء» أن اختبار مادة اللغة الفرنسية كان سهلا، فيما بين عدد من زملائهم في «العلمي» ان امتحان الرياضيات أيضا كان في المتناول.



وقال الطالب صالح العازمي من القسم الأدبي إن امتحان الفرنسي كان «سهالات» واللجنة لم تقصر معنا، مشيرا الى أنها قامت بتوضيح الأسئلة اضافة الى توفير الأجواء المناسبة لكي نؤدي اختبارنا بأريحية.



وشاركه زميله الطالب يوسف سليمان من القسم الأدبي الرأي، لافتا الى أن اسئلة «الفرنسية» لم تكن صعبة «وخوش اختبار»، منوها الى انه لم يواجه اي مشكلة مع المشرفين بل كانوا متساهلين معنا وجزاهم الله كل خير.



أما الطالب سلطان خالد من القسم العلمي، فقد اكد ان اختبار الرياضيات كان صعبا جدا موضحا أن الاسئلة ليست سهلة، مشيرا الى ان الإدارة وفرت المناخ المناسب للطلبة.



ومن القسم العلمي في ثانوية الشرقية بنات، قالت الطالبة شهد الفيلكاوي إن الاختبار جاء سهلا ومباشرا ومما تمت دراسته مسبقا، ووافقتها الرأي الطالبة دانة سعد من القسم العلمي من حيث سهولة الاختبار، مضيفة أن الأجواء داخل قاعة الاختبار كانت هادئة وتساعد على التركيز.



أما بالنسبة لاختبار مادة اللغة الفرنسية لطالبات القسم الأدبي، فقالت الطالبة إسراء جمال إن الاختبار جاء سهلا وفي مستوى الطلبة ولم تواجهها أية صعوبات في أداء الاختبار.