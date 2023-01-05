twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المضف والخالد الخميس 2023/1/5 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1815 A+ A- استمع د.بدر الملا يقدم التهانيعبدالله المضف مباركامهلهل المضف مباركاصلاح مضف المضف مع المهنئينالشيخ داوود السلمان الصباح مباركاوائل المضف وجاسم المضفد.يعقوب سيد يوسف الرفاعيجد المعرس بدر جاسم العمرالشيخ داوود سلمان الصباح وخال المعرس عبدالله العمرد.خالد السبتي مع الحضورالمعرس متوسطا والده طارق المضف ووالد العروس علي الخالدالمعرس مع والده ووالد العروس وشقيقي العروس أحمد وفيصل الخالدجد المعرس بدر جاسم العمر وخالاه جاسم العمر وعبدالله العمرباسل الدبوس وأحمد الراشد يهنئانوتهنئة من أبناء الخالدلقطة تذكارية مع المعرس مضف المضفعبدالعزيز العصيمي يهنئ المعرس ووالدهمباركة للمعرس ووالده بالمناسبة السعيدةمشاركة المعرس مضف المضف فرحة الزفاف وتهنئة بالمناسبة السعيدةالمعرس مع أخيه حمد المضفلقطة تذكارية لعدد من الأهل والأصدقاء بالمناسبة السعيدةالمعرس مضف طارق المضف احتفل طارق سليمان المضف بزفاف نجله مضف على كريمة علي أحمد الخالد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قــدمــوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.