احتفل طارق سليمان المضف بزفاف نجله مضف على كريمة علي أحمد الخالد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قــدمــوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.