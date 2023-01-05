القاهرة - هناء السيد



تشارك الكويت في المعرض العربي للأسر المنتجة الذي يتم افتتاحه بمقر قصر القبة اليوم بمشاركة 12 دولة تحت رعاية قرينة رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة التضامن المصرية. وقد ترأست وفد الكويت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.



هذا، وسيتم عقد ندوات على هامش المعرض العربي للأسر المنتجة، وذلك للتعريف بالمعروضات ومناقشة تحديات الصناعات، ومعرفة وآراء المنتجين والعارضين، وذلك لتوفير ثراء وتنوع في المنتجات داخل المعرض.