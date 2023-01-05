شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والذي عقد افتراضيا يوم الثلاثاء الماضي، وقد مثل الغرفة عضو مجلس الإدارة طلال الجري، ونائب المدير العام حمد العمر، والمدير العام المساعد للغرفة عماد الزيد، ومدير إدارة المنظمات والغرف الدولية محمد بن يوسف.



وقد عقد هذا الاجتماع الذي ترأسه عبدالله صالح كامل - رئيس الغرفة الإسلامية لمناقشة بنود جدول الأعمال حول اعتماد مشروع الموازنة لعام 2023 ومواضيع أخرى حول الخطط والمشاريع المستقبلية المأمول إنجازها خلال الفترة المقبلة وسبل تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تطوير وإنماء التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم الإسلامي في شتى القطاعات الحيوية.



علاوة على دعم إجراءات تسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء لإنشاء المشروعات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية، والمساهمة في ترويج منتجاتهم وفتح أسواقها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إيجاد خدمات جديدة وموارد للغرفة الإسلامية لتعزيز إمكاناتها للقيام بدورها على أكمل وجه.