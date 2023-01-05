«BPG 3.0» جاهزة لبلورة مشهد الأعمال بالمنطقة من خلال الاتصال الرقمي المتكامل مع هيكلة إدارية تتمتع بالاحترافية العالية لتعزيز الفعالية

المجموعة فازت بعقد تسويق لمشروع تطوير عقاري جديد ضخم في السعودية الأكبر من نوعه لهذا العام بمجال الإبداع في المنطقة العربية

مواصلة النمو والخطط التوسعية في 2023 مع تعيين 15 موظفاً بالعلاقات العامة والإعلام وتصميم تجربة المستخدم والمحتوى والإبداع بالإمارات



في ظل النجاحات غير المسبوقة وفوزها بالعديد من العقود والمشاريع الضخمة، تشهد مجموعة «BPG» التابعة لمجموعة «WPP» والحاصلة على العديد من الجوائز، تحولات استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات الاستشارات المتخصصة وتلبية احتياجات العملاء.

ومن خلال رؤيتها الطموحة «للتحول الرقمي أولا» وتوفير خدمات تسويقية وابداعية متكاملة، تتطلع المجموعة للتحول إلى مؤسسة تعتمد البساطة بعيدا عن التعقيدات لاقتناص الفرص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا، وتسهم هذه المشاريع والعقود الجديدة، التي تتجاوز حاجز الـ 6 ملايين دولار، في تعزيز معدلات نمو المجموعة.



وقال آفي بوجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة «BPG»: شهدت بيتس عبر الخليج «BPG» ثلاث مراحل محورية خلال العقود الثلاثة الماضية، الأولى: تأسست 1.0 BPG في العام 1995 بعد فوزها بمشروع متكامل من حكومة دبي لإدارة الحملات الإعلانية والتسويقية لمهرجان دبي للتسوق، والمرحلة الثانية 2.0 BPG انطلقت عند توليها مهمة التوجيه والإرشاد الجماهيري في العراق في العام 2003، أما المرحلة الثالثة 3.0 BPG فأعقبت الفوز بعقد كبير في الحملات الابداعية في المملكة العربية السعودية ومجموعة من العقود والمشاريع الإقليمية خلال العام 2022.



وتشهد المجموعة خلال هذه المرحلة تحولات عديدة تجعل منها مجموعة متكاملة وقادرة على التوسع بسرعة لتلبية متطلبات العملاء وإتمام العمل بكفاءة وسرعة في ظل حرصها على مواكبة التغيرات ضمن مشهد الأعمال الذي يشهد تطورا وتغيرا سريعا.

من خلال رؤيتنا الاستراتيجية المرتكزة على احتياجات العملاء أولا، حيث نتطلع إلى بناء وتقوية العديد من العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2023 وإلى تعزيز علاقتنا مع عملائنا الحاليين.



وتكمل العقود المختلفة التي فازت بها المجموعة في مختلف القطاعات مجموعة الأعمال الحالية للشركة خلال العام 2023، مجموعة جميرا للفنادق والمنتجعات، حيث حصلت «BPG» على عقد متميز يشمل التصميم الغرافيكي وتصميم المحتوى والحملات الإبداعية لمجموعتها العالمية للفنادق والمنتجعات والتي تدير محفظة تضم ما يزيد على 6500 فندق ومنتجع إلى جانب 25 عقارا فاخرا رئيسيا في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.



بالإضافة إلى ذلك، فازت BPG بعقد ضخم مع أحد أكبر البنوك في سلطنة عمان حيث يتضمن العقد الارتقاء بالعلامة التجارية والإعلان وإدارة المحتوى وتجربة العملاء عبر سلطنة عمان إلى جانب دعم خطط التوسع الإقليمي للبنك.

ومن الجدير بالذكر أن العقود التي فازت بها BPG والمشاريع الناجحة التي حصلت عليها بعد منافسة محتدمة مع شبكات عالمية ووكالات مستقلة وهذا ما يعكس صلابة استراتيجيتها ورؤيتها المتطورة.



ومن بين العقود التجارية الجديدة الأخرى التي فازت بها الشركة مؤخرا: «جروهي» و«كواي» و«تيتان» للنظارات وجائزة زايد للاستدامة في دبي.



وفي الكويت، شملت العقود الجديدة مستشفى العاصمة، مجموعة ضمان للرعاية والتأمين الصحي بالإضافة إلى شركة «Ooredoo» للاتصالات وبنك «وياي» الرقمي، وتشمل هذه الاتفاقيات تقديم خدمات التسويق والعلاقات العامة والتسويق عبر المؤثرين والإعلانات الإبداعية وخلق العلامات التجارية والخدمات الإعلامية والتسويق الرقمي، خلق المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.



هذا، وتواصل «BPG» نموها وخططها التوسعية في العام 2023، من خلال توسيع فريق العمل واعتماد 15 تعيينا جديدا لمتخصصين في مجال العلاقات العامة والإعلام وتصميم تجربة المستخدم والمحتوى والإبداع، بمكتبها في دبي.



ويرتكز التحول الاستراتيجي لدى «BPG» على إعادة صياغة هيكل الشركة والإجراءات وتطوير نماذج الأعمال لتقديم حلول متكاملة مواكبة للعصر تركز على دعم العملاء في أسواقهم المستهدفة ضمن تجارب نوعية خالية من التعقيدات.

تشمل مجموعة الحلول التي تقدمها BPG CX Multiplier للاستفادة من قوة البيانات والتكنولوجيا والإبداع والاستراتيجية لتلبية احتياجات العملاء.

وفي العام 2023، ستدخل مجموعة «BPG» في مجالات جديدة لتلبية احتياجات السوق والعملاء، ما يجعل الوكالة جاهزة للمزيد من التوسع الجغرافي والخدمي.



وحرصا على تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح، تمت ترقية سهيل عرابي إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة «BPG» ليتولى مهمة الإشراف على عمليات التوسع والاستشارات والإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مسؤولياته في دولة الكويت، ويعتبر عرابي أحد المخضرمين لدى الشركة، حيث ساهم منذ انضمامه في عام 2001، على بناء وتطوير الشركة في الكويت لتصبح وكالة رائدة ومعروفة على مستوى الدولة وحائزة عدة جوائز، بالإضافة إلى جعلها وكالة سباقة في مجال التحول الرقمي ومكانا يضم عددا من المتخصصين من مختلف الثقافات.



وتعليقا على هذا النجاح، قال سهيل عرابي الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «BPG»: نحن متحمسون لاستقبال عام 2023 برؤية واضحة وخطة تنفيذية فعالة للعمل على مشاريع إبداعية مع عملاء وعلامات تجارية مرموقة، وأضاف: لطالما ارتكزت نجاحات «BPG» على ثقافة التطور الدائم والتعاون المستمر مع الخبرات التسويقية لدى المجموعة والعملاء، وفي ظل التحول الذي نشهده، نحرص على الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء منصة مرنة ومتكاملة تتجاوز التوقعات لتحقيق رضا العملاء، فهدفنا الأساسي دائما هو تلبية احتياجات عملائنا ودعم أهدافهم وتحقيق طموحاتهم.



هذا، وتمت ترقية داريوس لابيل إلى منصب رئيس «BPG» الإمارات، وفيجو فارغيس إلى منصب رئيس في دولة الكويت، بينما ستتولى كيتاكي بانجا منصب رئيس تنفيذي لقسم الاتصالات ومارك سوفيار رئيسا تنفيذيا لقسم الوسائل الإعلانية، بينما يشغل آرون آرثر منصب المدير التنفيذي للخدمات الإبداعية عبر الـ Cloud، والإشراف على المحتوى الإبداعي للمختصين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى توفير خدمات المجموعة عن بعد، وسيتولى رامي السقا منصب المدير التنفيذي الإبداعي للإشراف على التصميم والمحتوى الإبداعي في دبي.



من جانبه، قال داريوس لابيل رئيس «BPG» في دبي: تم تصميم فرق العمل والهيكل والخدمات بما يتماشى مع حلول BPG CX Multiplier، ومن خلال استخدام البيانات والتوجهات لتوجيه رسائل شخصية عبر مختلف القنوات الرقمية وغير الرقمية.

نمتاز بمقدرتنا على إدراج العملاء في صميم استراتيجيتنا ومنتجاتنا من خلال خبرات فرق العمل المتنوعة في مجال المحتوى والاتصالات ووسائل الاتصال والبيانات والعلامات التجارية وفقا لمتطلبات كل مهمة.

لا شك أن هذا النموذج قد أثبت فعاليته التي انعكست على النجاحات التي حققناها في العالم 2022، بالإضافة إلى فوزنا بعقود جديدة.



وتعمل «BPG»على تقديم تجربة متكاملة للعملاء من خلال مكاتبها في دبي والكويت، وبالاستعانة بعدد من المواهب التي تعمل عن بعد في كل أميركا الشمالية وأوروبا ومصر، لبنان، الهند، إندونيسيا، والفلبين وغيرها.

تستوحي المجموعة تحولها الاستراتيجي وتعتبرها ثقافة شاملة، وهو تحول مدعوم بالرؤى المستندة إلى البيانات، ببساطة فإنها تحرص على المواهب المميزة في ممارساتها والتكامل في خدماتها.



وتأسست «BPG» في دبي منذ أكثر من أربعة عقود، وكانت جزءا لا يتجزأ من نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحتضن الشركة في ثقافتها كافة التخصصات من الإعلانات والعلاقات العامة إلى وسائل الإعلام والتسويق الرقمي والمزيد، لتقدم عرضا متكاملا وشاملا يرتكز على احتياجات العملاء والأسواق.