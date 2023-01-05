ينظم البنك التجاري الكويتي مهرجان السحب على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي وهي الجائزة الكبرى لحساب النجمة بقيمة 1.5 مليون دينار، في حدث ينتظره الكثير من عملاء البنك التجاري الكويتي، وذلك غدا الجمعة الموافق 6 يناير 2023 الساعة 7:00 مساء في مجمع مروج، وخلال هذا الحدث المهم، سوف يتم الإعلان عن الفائز الخامس بجائزة الـ 1.5 مليون دينار المقدمة من البنك التجاري الكويتي بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وممثل من وزارة التجارة والصناعة.



وفي هذا السياق، صرح عبدالعزيز الزعابي - المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلا: يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان في مجمع مروج يوم الجمعة الموافق 6 يناير.



وكشف أن السحب سوف يبث على الهواء مباشرة عبر إذاعة 360FM، حيث يتضمن برنامج السحب العديد من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والمسابقات المخصصة للحضور والمشاركين بالإضافة الى وصلة طربية.



وتابع الزعابي قائلا إن «التجاري» هو أول بنك في الكويت والعالم يقدم أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي، موضحا أنه ومن خلال هذه المناسبة، سيتم تتويج الفائز الخامس سعيد الحظ بالجائزة النقدية الكبرى لهذا الحساب، بقيمة 1.5 مليون دينار، مؤكدا في هذا الإطار أن جميع إجراءات السحب تتم مراجعتها والإشراف عليها من قبل مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.