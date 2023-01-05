

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوز ديما عبدالهادي حامد منصور بمبلغ 250 ألف دينار في سحب الحصاد ربع السنوي الأول للعام 2023، من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، وجهت رئيسة إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل التهنئة للفائزة، متمنية لها دوام التوفيق. وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، وعبرت عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكدت أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار. وشددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.