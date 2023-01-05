

عبدالحميد الخطيب



أعلن المخرج والفنان يوسف الحشاش عن عرض المسرحية الهادفة «مفصول» اليوم (5 الجاري) ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الاول للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية، والذي يقام في فندق هيلتون جرين بلازا بمدينة الاسكندرية، تحت رعاية رجل الأعمال عبدالرحمن شيخان الفارسي، وحضور حشد كبير من الشخصيات الكويتية البارزة منهم سفير الكويت لدى مصر غانم صقر الغانم.



والمسرحية فكرة وإخراج: يوسف الحشاش، ويشارك في بطولتها نخبة من النجوم المتميزين، وهم: عبدالمحسن القفاص، يوسف الحشاش، محمد عاشور، شملان المجيبل، مي حسني، ويتم تقديمها بالتعاون مع شركة محمد عاشور للانتاج الفني والمسرحي.



ويتضمن المؤتمر، الذي يحمل شعار «للكويت ابناؤها»، عددا من الانشطة المتنوعة، منها محاضر يقدمها الاعلامي بركات الوقيان بعنوان «الاعلام والقيمة المجتمعية»، وندوة رياضية تستضيف رئيس نادي التضامن الاسبق يوسف البيدان والمدرب سلمان السربل والاعلامي محمد أكبر والكابتن وليد علي، وندوة سياسية يحضرها م.فلاح عبدالله السبيعي وأ.د.عبدالهادي العجمي والنائب فيصل الكندري والاعلامي بركات الوقيان، وأخرى قانونية للمحامي محمد اليابسي، وندوة دينية للدكتور فيصل الهاشمي، وندوة «تجربة نجاح» بحضور د.مثنى السرطاوي استشاري جراحة العظام ومخترع طبي ود.أحمد عبدالملك اخصائي طب العائلة، وغيرها من الفعاليات، وسيكون عريف المؤتمر الاعلامي عبدالله مال الله.