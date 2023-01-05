مفرح الشمري



أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.مساعد الزامل ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تحمل بين طياتها الكثير من المبادرات للفنانين في الكويت في جميع المجالات، مؤكدا ان القادم أجمل للحركة الفنية في الكويت التي لا بد من التعاضد والتكاتف بين روادها وفنانيها لإبراز الصورة الحقيقية للكويت، وذلك لا يتم إلا من خلال معرفة الفنانين الحقيقيين عن المدعين لعرض صورة الكويت الحقيقية للجميع، فنانين يشعرون بحب الكويت ويهتمون بنهضتها لتصل الى الجميع بأبهى صورة.



جاء ذلك خلال كلمة ارتجالية ألقاها د.الزامل في افتتاحه المعرض الفني «من قلب التراث» الذي نظمته نقابة الفنانين والاعلاميين في مقرها بمنطقة شرق وتضمن ما يقارب 44 لوحة فنية، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين والاعلاميين د.نبيل الفيلكاوي ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بالنقابة الفنان علي العوض وعدد كبير من الفنانين والفنانات التشكيليين والمهتمين بمجال الفن التشكيلي.



المعرض الفني «من قلب التراث» عرضت فيه اللوحات الفنية التي تضمنها معرض «الكويت في قلب القاهرة» الذي أقامته النقابة بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين بمصر في نوفمبر الماضي والذي شارك فيع 20 فنانا تشكيليا و10 فنانين خزف، بالإضافة الى فرقة الجهراء للفنون الشعبية.



وثمن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. مساعد الزامل الدور الذي تقوم به نقابة الفنانين والإعلاميين من خلال انشطتها المتعددة في الداخل والخارج، مشيدا بالفنانين الذين شاركوا في معرض «الكويت في قلب القاهرة» وبفرقة الجهراء الشعبية خصوصا ان مشاركتهم كانت بمجهود شخصي لتقديم صورة حقيقية للكويت وتراثها العريق.



وفي الختام، كرم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.مساعد الزامل مسؤولة الفعاليات والأنشطة في نقابة الفنانين التشكيليين الفنانة ابتهال العوضي على جهودها الحثيثة ومشاركتها الفعالة في تنسيق المعارض الفنية التي تقيمها نقابة الفنانين والإعلاميين في الداخل والخارج.