

القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عن تعاقدها رسميا للمشاركة ببطولة الجزء الثالث من مسلسل «المداح» المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان المقبل، من بطولة: حمادة هلال، رانيا فريد شوقي، دنيا عبدالعزيز، لتعوض يسرا غيابها عن الموسم الأبرز دراميا طوال السنوات الماضية، بالمشاركة في عملين، حيث تعاقدت سابقا على بطولة مسلسل «جميلة» من بطولة ريهام حجاج.



وقالت اللوزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلاكيت» الذي يعرض عبر إذاعة «نجوم إف إم»: عندي مسلسلان أصورهما حاليا، «جميلة» مع ريهام حجاج، وعاملة دور جديد ومختلف وصعب، وهيبقى مفاجأة، والثاني هو الجزء الثالث من مسلسل «المداح»، وده عمل ناجح جدا، وأنا حظي دايما أشارك في الجزء الثالث، زي ما حصل في «كلبش 3».