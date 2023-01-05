الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وصلت بعثة منتخب قطر الى البصرة استعدادا للمشاركة في «خليجي 25»، حيث شهدت القائمة غياب مهاجم الدحيل وصاحب الهدف المونديالي محمد مونتاري بداعي الإصابة.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» أولى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني «الأزرق»، في الـ7:15 مساء السبت المقبل على ستاد الميناء الأولمبي ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبي الإمارات والبحرين اللذين يلتقيان في اليوم ذاته.



وكان المنتخب القطري قد أنهى أمس تدريباته في الدوحة على ملاعب أكاديمية أسباير حيث خاض مرانا تكتيكيا، وضع خلاله المدرب البرتغالي اللمسات الأخيرة على النواحي الفنية، واختيار التشكيلة التي ستخوض منافسات البطولة.



هذا، وعقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج العربي اجتماعا، ناقشت خلاله الترتيبات اللوجستية الخاصة بالوفود الإعلامية الرسمية، وغير الرسمية، واعتماد جدول مواعيد المؤتمرات الصحافية قبل المباريات، وإرسالها إلى الاتحادات الثمانية ووسائل الإعلام المحلية، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المستجدة فيما يتعلق بالأمور التنظيمية الأخرى، كالبطاقات الإعلامية، وأدوار المنسقين الإعلاميين، والتنسيق المستمر مع اللجنة المنظمة المحلية.



كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية لتفقد ملعبي البطولة (البصرة والميناء)، والمركز الإعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحافية بفندق مناوي باشا مقر إقامة الوفود الإعلامية الرسمية، والذي سيشهد افتتاح المركز الإعلامي مع تدشين المؤتمرات الصحافية.