كشف عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن 90% من تذاكر مباريات بطولة «خليجي 25» التي ستنطلق غدا في محافظة البصرة بيعت الكترونيا.

وذكر درجال في تصريح: «أنجزنا كل الاستعدادات لانطلاق البطولة، وحريصون على إنجاحها بتطبيق جميع المعايير الفنية والتنظيمية الدولية، وعلى أن تكون نسخة متميزة، وسيكون حفل الافتتاح الأفضل بين جميع الدورات السابقة وستتولى فرق متخصصة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وشركات أجنبية أخرى الإعداد لحفل الافتتاح في لوحة فنية باهرة تتحدث عن العراق عبر التاريخ، وسيكون الجمهور جزءا من حفل الافتتاح».

وأوضح درجال انه تم تجهيز جميع الملاعب بكل المستلزمات الحديثة وأبرزها تقنية «الفار» التي ستطبق لأول مرة في بطولات كأس الخليج العربي بمشاركة 43 حكما عراقيا وعربيا وأجنبيا.



وأوضح ان محافظة البصرة تواجه نقصا كبيرا في عدد الفنادق لاستضافة الجماهير الخليجية التي بدأت بالتوافد مبكرا إلى العراق وخاصة عبر المنفذ البري مع الحدود الكويتية، لكن هذا لا يمنع من أن أعدادا كبيرة من العراقيين قرروا فتح منازلهم ومضايفهم لاستقبال الجماهير الخليجية.