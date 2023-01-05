

عبدالعزيز جاسم



خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول في مدينة البصرة مساء أمس على ملاعب المدينة الرياضية، وذلك استعدادا لمواجهة قطر بعد غد في افتتاح مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25».



وكان الأزرق قد وصل إلى العراق على متن طائرة خاصة من قبل الخطوط الجوية الكويتية ظهر أمس بحضور جميع اللاعبين باستثناء مهدي دشتي الذي لديه اختبار دراسي على ان يلتحق بالوفد اليوم.



ويسعى مدرب الأزرق، البرتغالي روي بينتو اليوم وغدا إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته التي سيدخل بها مواجهة قطر، لذلك ستتضح الصورة بشكل أكبر من خلال التقسيمة التي سينهي معها التدريب وقد لا تختلف كثيرا عن التشكيلة التي خاض بها مواجهة العراق الودية الأسبوع الماضي.



مستوى فني مرتفع



إلى ذلك، قال الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي ان الآمال معقودة على منتخبنا الوطني ولاعبينا لتقديم صورة مشرفة للكرة الكويتية والمستوى الفني المأمول الذي يرضي طموح الشارع الرياضي في البطولة.



وأشار إلى ان المستوى الفني للأزرق في ارتفاع ملحوظ، وهو الأمر الذي دفع الجميع للتفاؤل، مبينا أن المدرب قاد الأزرق في 22 حصة تدريبية استعدادا للبطولة، وهي غير كافية بالطبع، مؤكدا أن استراتيجية الاتحاد تتمثل في إعداد المنتخب للسنوات الثماني المقبلة، مع النزول بمعدل الأعمار السنية للاعبين، خصوصا أن اللاعبين الشباب هم نواة المنتخب الوطني.



وأشاد القناعي بمبادرة الخطوط الجوية الكويتية لتوفير طائرة خاصة لوفد المنتخب للمغادرة إلى البصرة، وستشهد الفترة المقبلة اتفاقا لتكون الخطوط الجوية الكويتية هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.



الكويت داعمة للبطولة



من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمنتخبنا الوطني خلال البطولة عبدالله دشتي أن الوفد الكويتي يعمل على نجاح البطولة، مبينا أن الكويت من أكبر الداعمين لإقامة البطولة في البصرة، نافيا ما تردد مؤخرا بشأن مقاطعة حفل الافتتاح للبطولة، معربا عن أمنيته في أن يلتحق اللاعب مهدي دشتي في أسرع وقت ممكن للمشاركة في البطولة مع زملائه.



كما أكد مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة باتحاد الكرة سطام السهلي تواجد مسؤولي الاتحاد في حفل افتتاح البطولة الذي سيقام غدا، مضيفا ان رئيس وأعضاء مجلس الادارة سيغادرون اليوم إلى البصرة لحضور الافتتاح والإقامة هناك طوال فترة البطولة.



وشدد السهلي على ان اتحاد الكرة كان ولايزال من أشد الداعمين لإقامة البطولة في البصرة، وظهر ذلك جليا من خلال الزيارة التفقدية لوفد الاتحاد لملعبي الميناء الأولمبي وستاد البصرة الدولي، ومشاركة منتخبنا الوطني في اللقاء الودي الأخير مع مضيفه العراقي.



وبين السهلي ان اتحاد الكرة على تواصل دائم مع الاتحاد العراقي لبحث جميع الترتيبات المتعلقة بالوفد الكويتي وبإقامة منتخبنا الوطني، مبديا استحسان اتحاد الكرة لتجاوب الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة لتذليل كل العقبات والعراقيل.