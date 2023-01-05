

جهزت وزارة النقل والمواصلات العراقية أكثر من 100 حافلة ذات الطابق الواحد والطابقين (الإنجليزية) بمدينة البصرة، مع الكوادر الفنية والتشغيلية لنقل الجماهير من المناطق المحددة بشكل مجاني، كما تم الانتهاء من نصب معدات أجهزة تقنية الفيديو في ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي.



وباشرت اللجنة المنظمة عملية تزيين مقرات إقامة الوفود والملاعب بشعارات البطولة، وظهرت تميمة النسخة رقم 25 لكأس الخليج في شوارع مدينة البصرة، وأصبح «السندباد» أيقونة في جميع مداخل وساحات ثاني أكبر المدن العراقية.



وتم نصب شاشات عملاقة وأخرى متحركة في مناطق المشجعين حول ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي، بجانب تنظيم فعاليات ترفيهية وفنية مصاحبة للحدث الخليجي.