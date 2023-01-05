هادي العنزي



حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة أول انتصار له في بطولة دوري «السوبر» الآسيوي بالمجموعة الأولى لأندية الغرب، بعد تفوقه على ضيفه البشائر العماني 84-77 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل رصيد الفريق العماني إلى النقطة الثالثة بعد خسارة ثالثة تواليا.

وضمن منافسات ذات المجموعة، تغلب شباب الأهلي الإماراتي على ضيفه الهلال السعودي 75-70، ليعتلي الفريق الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما وصل رصيد الهلال إلى 5 نقاط بالمركز الثاني.

إلى ذلك، تغلب الصليبخات على النصر 91-81 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة نادي كاظمة ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة (الدمج). وفي مواجهة ثانية، تغلب الشباب على اليرموك 92-73 نقطة، في المباراة التي أقيمت على الصالة نفسها.