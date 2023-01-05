وجه النائب صالح عاشور سؤالا مشتركا إلى 9 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بشأن المباني المستأجرة من الوزارات والجهات التابعة، ونص السؤال المشترك على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كشف تفصيلي بعدد المباني المستأجرة من الوزارات والجهات التابعة لكم، كل على حدة، يبين فيه قيمة الإيجاز والغرض منه ومدته، وصورة ضوئية من العقد المبرم بين الجهة المستأجرة والجهة مالكة المبنى.



(2) هل يوجد تكليف من الأمانة والجهات التابعة لكم لأي مركز أو مؤسسة أو شركة أو بيت استشاري، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من قطاع خاص داخل الكويت أو خارجها، لعمل دراسات أو بحوث أو استشارات منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بأسماء تلك المراكز أو المؤسسات أو الشركات أو البيوت وقيمة المبلغ المدفوع لهم، وصورة ضوئية من الترخيص لهم وأسباب الاستعانة بهم والغرض منه، وهل أخذ بتلك الدراسات أو البحوث أو الاستشارات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.