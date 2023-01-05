

وجهت النائبة عالية الخالد 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، بشأن جودة الوقود الموزع على الباصات، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن إجراءات هيئة الطرق لتأهيل وسائل النقل الجماعي ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن الأسس القانونية والعلمية لاختيار المنتدبين للتدريس في قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية الأساسية.



ونص السؤال الموجه إلى وزير النفط على ما يلي:



تعد وسائل النقل العام واحدا من العوامل المؤثرة في الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي وتمثل شبكة الطرق المستخدم عليها وسائل النقل العام أحد عوامل الانبعاث الحراري والتلوث البيئي الناجم عن غازات عوادم السيارات.



ولما كان الملاحظ تكدس الطرق العامة بمركبات وباصات النقل العام والتي يسير الغالب منها خلوا من الركاب إلا القليل، مع تنوع العلامة التجارية (ماركتها) وأحجامها ما يثير التساؤل حول جدوى هذا الكم منها بما تمثله من ازدحام مروري.



وبناء على ما تقدم، وما لوحظ فضلا عن قلة مستخدمي باصات النقل العام إضافة إلى الانبعاث الغازي من عوادم معظمها نتيجة استخدام «السولار» بديلا عن مشتقات البنزين المعالج خلوا من مادة الرصاص بما ينجم عن استخدامه من التلوث البيئي الذي تشهده البلاد إلى أن وصل كملاحظة من بعض الهيئات العالمية بوصول دولة الكويت إلى حد الخطر من التلوث البيئي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما جودة الوقود الموزع على مشغلي الباصات، وما خطوات تطوير الجودة لتحسن الانبعاثات؟



وجاء في سؤالها إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



لما كان النقل العام وسيلة من الوسائل المهمة لتقليل الازدحام المروري، وكانت شركة النقل العام الكويتية شركة حكومية معنية بتقديم خدمات النقل التي تخدم هذا الجانب، كما أن المواقف العمومية من حيث انتشارها وتحديد مواقعها وقيمة رسومها لها ذات الأهمية في تقليل الازدحام المروري، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للطرق والنقل البري تنفيذا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتأهيل وسائل النقل العام والنقل الجماعي، وتسهيل استعمال خدمات النقل العام والنقل الجماعي وتوسيع شبكة النقل العام تنفيذا للقانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشائها؟



وورد في سؤالها إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



بالإشارة إلى الإعلان عن فتح باب التقديم لوظيفة عضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة من تاريخ 5/1/2021 والذي جرى تمديده إلى 15/4/2021، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل فحصت لجان الفحص ولجنة التعيينات في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية أوراق المتقدمين بشكل دقيق وصحيح؟ وهل راجعت الأبحاث المقدمة من المتقدمين للوظيفة ودرستها بشكل كاف؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع الأبحاث العلمية والمشاركات في المؤتمرات وخبرات التدريس والخبرة المهنية للمتقدمين ومحاضر اجتماعات لجنة التعيينات في القسم المذكور أعلاه ولجان فحص الطلبات الأخرى.



2 ـ ما الأسس القانونية والعلمية لاختيار المنتدبين للتدريس في قسم تكنولوجيا المعلومات، وما معايير المفاضلة فيما بين المتقدمين للانتداب؟ كما يرجى تزويدي بكشف أسماء المنتدبين للتدريس من الفصل الأول للعام الدراسي 2021/2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان أسباب انتداب كل منهم.



3 ـ ما التخصصات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقسم تكنولوجيا المعلومات، وما التخصصات التي استبعدت بعد الإعلان عنها؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي بناء عليها استبعدت هذه التخصصات.



4 ـ هل توجد شكاوى أو تظلمات من الإجراءات الواردة في الإعلان المذكور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة بناء على هذه الشكاوى أو التظلمات.



5 ـ هل يوجد اختلاف في الشروط للمتقدمين للوظائف المعلن عنها من الهيئة فيما بين الأقسام المختلفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر أسباب ذلك مع تزويدي بصورة ضوئية من كل الإعلانات.



6 ـ ما السبب العلمي والقانوني الذي استندت إليه هيئة أعضاء التدريس في كلية التربية الأساسية في شرط شهادة «بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات» للتقدم للوظيفة في قسم تكنولوجيا المعلومات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التخصصات التي تندرج تحت قسم تكنولوجيا المعلومات، مع تزويدي بسبب استبعاد بقية الشهادات من التخصص.



7 ـ كشف بأسماء جميع المتقدمين للوظيفة المعلن عنها في الإعلان المذكور أعلاه، مع صورة ضوئية من تقييم اللجان للمتقدمين للوظيفة ودرجات المقابلة الشخصية وصور من محاضر اللجان وأعمالها.