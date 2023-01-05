القاهرة ـ ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 1632 وحدة سكنية في حي النرجس، بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، موضحا أن المشروع يحتوي على 68 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، كما يتم حاليا تنفيذ نادي المحور الشرقي بالمدينة، لخدمة سكان الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ عدد من المدارس والخدمات المختلفة.



وأكد م.أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه حتى يتم تسليم وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.



وأشار عمران إلى أنه جار تنفيذ مشروع «نادي المحور الشرقي للخدمات» والذي يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة في المدينة ليخدم منطقة الإسكان الاجتماعي بالأحياء: الحادي عشر والسادس عشر والخامس عشر والثاني عشر، ومنطقة «ابني بيتك» بالحيين الثاني عشر والسادس عشر، والمجاورات المحيطة بالنادي وجميع الأحياء في المدينة.