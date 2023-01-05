أثار التقارب التركي - السوري مخاوف لدى المعارضة السورية، وذلك بعد أول اجتماع بين وزيري دفاع ومسؤولي استخبارات البلدين في موسكو قبل أيام، ووسط ترقب لاجتماع مماثل لوزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والسوري فيصل المقداد في النصف الثاني من الشهر الجاري.



وسعت أنقرة إلى توجيه رسائل طمأنة للمعارضة، فقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن ان بلاده لم تخذل المعارضة السورية اطلاقا حتى اليوم، وتدعمها منذ البداية وتواصل ذلك.



وبخصوص اللقاءات الأخيرة أضاف أنه «إذا تجاوب النظام مع النوايا الحسنة لتركيا وأبدى العزيمة للمضي قدما في هذا المسار، فإنه يمكن لتركيا الاقدام بسهولة على خطوات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين». وأشار الى ان المقربة الرئيسية لتركيا بشأن المسألة السورية هي مواصلة المسار الدستوري والمفاوضات السياسية في ضوء القرارات الدولية، وان المخاوف الرئيسية لتركيا بشأن سورية هي استمرار الحرب والتهديدات الارهابية وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقال الكرة في ملعب النظام وتركيا مدت يدها وتأمل الا تبقى يدها معلقة في الهواء».



من جهته، أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أن تركيا لن تتخذ أي خطوة قد تسبب مشاكل للمعارضة. وأشار أكار في تصريحات صحافية أمس، إلى مخاوف المعارضة، «لا يجب أن يتخذوا أي مواقف مختلفة نتيجة أي تحريض أو أنباء كاذبة». وشدد أكار - في تصريحات قبيل مشاركته باجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم - في البرلمان، على أن بلاده لا تقدم على خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بـ«إخواننا السوريين».



وأعرب أكار عن أمله في أن تتواصل المباحثات الثلاثية بين أنقرة وموسكو ودمشق، «بشكل معقول ومنطقي وناجح».



وجدد الوزير دعم أنقرة للقرار الأممي رقم 2254، ومطالبتها بتنفيذه لضمان «عودة طوعية وآمنة ومحترمة» للاجئين السوريين.



في المقابل، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط إن «لتركيا قرارها ولنا ثوابتنا الوطنية ولن ننحرف عن مسار الكرامة».



وأكد المسلط في كلمة مصورة نشرت على يوتيوب التزام الائتلاف بثوابت الشعب السوري وثورته ومطالبه بنيل حريته واستعادة وطنه.



وأشاد بموقف تركيا مع الشعب السوري واحتضانها ملايين المهجرين، مضيفا أن لتركيا أمنها وأمن شعبها الذي من واجبها أن تحفظه».



وتعليقا على الاجتماع الذي عقده الائتلاف مع وزير الخارجية التركي أمس الأول، قال المسلط إن المسؤولين الأتراك أكدوا في كل لقاء وكرروا دعمهم للشعب السوري والتزامهم بدعم الائتلاف ومؤسساته ودعم المسار السياسي حسب القرار 2254 والعمل في إطاره.



وأكمل أن «للدول حقها وقرارها ولنا ثوابتنا الوطنية التي كانت ومازالت أولوياتنا وبوصلة عملنا وعمل كل سوري حر ولن يتغير ذلك ولن نحرف مسار الثورة مسار الكرامة ولا ننحرف عنه مهما تغيرت الظروف ومهما كانت المواقف ومهما كانت التبعات».