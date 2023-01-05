القاهرة - ناهد إمام



أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام.وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن مصرفه قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل امس الأربعاء في جميع فروع البنك الأهلي المصري، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك. من جانبه، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن مصرفه قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأضاف أن تلك الشهادة تم توفيرها ايضا منذ بداية عمل امس الاربعاء في جميع فروع بنك مصر، وجميع القنوات الالكترونية الخاصة بالبنك.