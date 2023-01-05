أكـد الممثـــل الأميركي جيريمي رينر المعروف بأدواره في أفلام عدة من سلسلة مارفل الثلاثاء، أنه «مشوش جدا» عقب حادث على الثلج تعرض له أمام منزله في نيفادا.



ونقل النجم السينمائي إلى المستشفى صباح الأحد بعدما أصيب نتيجة تدحرج كاسحة ثلوج كان يستخدمها لإزالة الثلوج أمام منزله.



ونشر رينر صورة عبر حسابه في انستغرام الثلاثاء يظهر فيها داخل أحد المستشفيات ويبدو وجهه متورما، وعلق «شكرا لكم جميعا على كل رسائلكم اللطيفة. أنا مشوش جدا ولا أستطيع الكتابة، لكنني أرسل محبتي لكم جميعا».



وأوضح مدير أعماله سام ماست، أن رينر خضع لعملية جراحية، و«لايزال في العناية المشددة ووضعه دقيق لكن مستقر».



وأظهرت نتائج التحقيق الأولية عدم وجود آثار لمخدرات أو كحول مرتبطة بالواقعة التي وصفتها السلطات بـ «الحادث المأساوي» خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء.



وأوضـــح الضابــط دارين بالام، أن التحقيق مستمر بسبب «الإصابات الخطرة» التي تعرض لها الممثل، ويجري التأكد مما إذا كانت كاسحة الثلوج تعطلت عندما كان الممثل يستخدمها.



وأشار إلى أن الكاسحة، وتزن نحو 6 أطنان، بدأت تتدحرج وأصابت الممثل أثناء «محاولته العودة إلى مقعد السائق» فيها.



وقد رشح رينر لجائزتي أوسكار عن دوريه في «The Hurt Locker» و«The Town».



وظهر رينر أيضا بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضا كالبطل الخارق «هوك آي» في عدد من أفلام سلسلة مارفل.