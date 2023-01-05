منصور السلطان



إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الادارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط تجار ومروجي المخدرات من خلال اسقاط وافد يروج المواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو من مادة الحشيش المخدرة في منطقة السالمية.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء» أن معلومات سرية وردت لرجال مكافحة المخدرات تفيد بأن شخصا يروج المواد المخدرة «حشيش» على الشباب.



وبعد البحث والتحري تبين أن المشتبه به وافد مصري الجنسية، فتم ارسال مصدر سري والاتفاق معه على شراء كمية من المواد المخدرة وخلال عملية الاستلام والتسليم في منطقة السالمية تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض على المتهم وبحوزته 2 كيلو حشيش.



وخلال التحقيق مع المتهم اعترف بأنه يحصل على المواد المخدرة من شخص وانه يروج لحسابه الشخصي، وعليه تمت احالته والمواد المخدرة الى النيابة العامة.