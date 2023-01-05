سلمت دائرة الهجرة الكولومبية الثلاثاء إلى الإكوادور الشرطي الإكوادوري السابق جيرمن كاسيريس المتهم بقتل زوجته في كلية تتولى تدريب الضباط كان يعمل فيها، في جريمة هزت الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة جبال الأنديس.



وغردت وزارة داخلية الإكوادور عبر «تويتر» بأن «جيرمن كاسيريس نقل (من كيتو) إلى مدينة غواياكيل (جنوب غرب)، حيث سيتم حبسه قبل محاكمته.



رحل كاسيريس إلى الإكوادور للاشتباه في قتله زوجته المحامية ماريا بيلين برنال (34 عاما)، تنفيذا لطلب أحد القضاة الإكوادوريين.



وكان المشتبه فيه أوقف في 30 ديسمبر في بالومينو في منطقة لا غواخيرا (شمال) «بعد 3 أشهر من مغادرته الإكوادور»، على ما ذكرت السلطات المسؤولة عن الهجرة.



وأوضحت أن «الرجل البالغ 29 عاما انتحل هوية شخص آخر وعمل في مؤسسة تجارية».