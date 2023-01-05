زيادة ملحـوظة بالصـادرات غير النفطية إلى 424.6 مليون دينار

الكويت استوردت 8.4 ملايين طن من السلع بـ 2.38 مليار دينار



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن صادرات الكويت السلعية خلال الربع الأول من 2022 شهدت طفرة كبيرة وملحوظة، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة تناهز 75% بما قيمته 3 مليارات دينار لتسجل 7.2 مليارات دينار مدفوعة بالطفرة السعرية بتحفيز مباشر من صادرات الكويت النفطية.



يأتي ذلك فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 424.6 مليون دينار بنهاية مارس 2022 مقارنة مع 336.6 مليونا عن الفترة ذاتها من 2021، أما الواردات فقد شهدت زيادة نسبية في كم السلع المستوردة، بينما انخفضت تكلفة استيراد تلك السلع إلى البلاد.



وتفصيليا، أظهرت بيانات التجارة الخارجية للكويت، أن البلاد استوردت 8.4 ملايين طن من السلع بما قيمته 2.38 مليار دينار في الربع الأول من 2022، وذلك مقارنة بـ8.2 ملايين طن من السلع بما قيمته نحو 2.46 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2021، ما يعني أن حجم الواردات السلعية إلى الكويت ارتفع بنحو 173 ألف طن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022، فيما قلت تكلفتها بنحو 87 مليون دينار.



وأظهرت البيانات أن 226.93 مليون دينار من الواردات أنفقت على استيراد السيارات التي تأتي تحت تصنيف «مركبات بمحركات لنقل الأشخاص»، إلى جانب 38.76 مليون دينار لشراء مركبات نقل البضائع، بينما أنفق 90.4 مليون دينار على شراء مجوهرات ومعادن ثمينة، و30.8 مليون دينار لشراء الذهب، إلى جانب 61.64 مليون دينار لشراء الأدوية، و20.5 مليون دينار لشراء الأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى 48.69 مليون دينار لشراء أجهزة الموبايلات والهواتف الأخرى.



وأظهرت البيانات أن صادرات الكويت خلال الربع الأول من 2022 ارتفعت قيمتها بنسبة تناهز 75% بما قيمته 3 مليارات دينار لتبلغ عن الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022 نحو 7.17 مليارات دينار لنحو 31.67 مليون طن من السلع، قياسا إلى 4.09 مليارات دينار عن الفترة المماثلة من 2021، لنحو 28.5 مليون طن من السلع. وارتفعت قيمة صادرات الكويت من زيوت النفط والزيوت المستخلصة من معادن قيرية خام بنسبة 75.2% إلى 5.18 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع 2.95 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2021، كما ارتفعت صادرات زيوت النفط والزيوت المستخلصة من معادن قيرية غير الخام إلى 1.28 مليار دينار قياسا بـ609.9 ملايين دينار عن الفترة المماثلة بنهاية مارس 2021.



وارتفعت صادرات الكويت من البروبان المسيل في الربع الأول من 2022 بنحو 43.8% إلى 166.55 مليون دينار مقارنة مع 115.84 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021، وزادت صادرات الكويت من البيوتان المسيل بنهاية الربع الأول من 2022 بنسبة 71.5% لتصل إلى 127.19 مليون دينار مقارنة مع 74.16 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.