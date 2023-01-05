قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الامن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة، خاصة في أعقاب اقتحام وزير الامن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك مؤخرا.



وأوضح منصور، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في بيان أمس، ان جلسة مجلس الامن جاء بناء على طلب فلسطيني ـ أردني مشترك، تم تأييده من الصين ودولة الامارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس.



وأشار إلى أن هناك حراكا فلسطينيا ـ عربيا ـ إسلاميا، يسبق جلسة مجلس الأمن، ويتضمن ذلك اجتماعا لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، اضافة الى اجتماع لوفد مشترك فلسطيني ـ عربي ـ إسلامي مع رئيس مجلس الامن، واجتماعين آخرين لمجموعة عدم الانحياز، فضلا عن اجتماع للجنة فلسطين لدى الامم المتحدة.



وأكد منصور أن «جلسة مجلس الأمن الدولي في غاية الاهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في ادانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تسانده الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل لوقف الاخلال بالوضع القانوني التاريخي في المسجد الاقصى/ الحرم القدسي الشريف».



في سياق متصل، كشف موقع «والا» الإلكتروني الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو تحاول منع انعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن المسجد الأقصى المبارك.



وأوضح الموقع أن هناك برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية امس إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.



وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية توعا فورمان البرقية وأوعزت فيها بالتوجه بشكل ملح إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لانتهاكات اسرائيل في القدس. وطالبت البرقية الديبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، في 18 الجاري، وأنه بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وبالتالي لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.



وأضافت البرقية أن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل «ملتزمة بالوضع القائم» في المسجد الأقصى، وأن تسلل بن غفير إليه «لم يخرق الوضع القائم».



من جهة أخرى، نشرت صحيفة محسوبة على حزب «ديغل هتوراة» الداعمة للمتطرفين اليهود «الحريديم» مقالا نقديا شديدا ضد ايتمار بن غفير، بعد اقتحامه المسجد الاقصى.



وكتبت ييتد نئمان، الناطقة باسم حزب «ديغل هتوراة»، في مقال تحت عنوان «استفزازات غير ضرورية وخطيرة»، أن «مثل هذه الاستعراضات المحظورة تعرض حياة اليهود للخطر وتلعب لصالح المحرضين».



وتساءلت ييتد نئمان «من يسمح لهؤلاء الأشخاص، وبينهم وجوه حريدية، بتشكيل خطر على حياة اليهود دون حاجة لذلك؟ ومن أجل ماذا؟ وما هي القيمة بجولة انتصار لبضع دقائق أمام الكاميرات، سوى الأمل بجني مكسب إعلامي؟».



وكان رئيس لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي النائب موشيه جافني المنتمي لحزب «يهدوت هتوراة» تطرق الى نقاشات اللجنة حول الموضوع، موجها انتقادا لبن غفير، وقال «موقفي انه محظور بموجب التوراة الصعود الى المسجد الاقصى، قلت هذا أيضا لبن غفير، في الماضي والآن. أنا أعتقد أن هذا ليس جيدا. لا نربح من هذا أي شيء، فقط نتحدى العالم بأسره».



في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون متطرفون امس باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت مصادر فلسطينية بالقدس المحتلة «إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته».



من جانب آخر، هدمت آليات وجرافات بلدية الاحتلال منزل فلسطيني يدعى محمد أحمد عاصي الأعور، في بلدة «سلوان»، الواقعة إلى الجنوب من المسجد الاقصى، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.



كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.



وقد أصيب فلسطيني خلال حملة الاعتقالات، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي من قبل جنود إسرائيليين عقب مواجهة حدثت بينه وبين أحدهم خلال محاولتهم اعتقاله في بلدة قباطية جنوب جنين.



وأضافت المصادر أن الشاب أصيب في الكتف والقدم ما أدى لسقوطه على الأرض، ومن ثم قامت مركبة عسكرية تابعة للجيش بدهسه.