

القاهرة ـ ناهد إمام



وصلت إلى ميناء بورسعيد السياحي المكتبة العائمة «لوجوس هوب» MV LOGOS HOPE أمس القادمة من ميناء بيروت، والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، وذلك في الزيارة الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عاما.



ونظمت محافظة بورسعيد احتفالية على رصيف الميناء السياحي بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ ومديرية التربية والتعليم برئاسة د.هالة عبدالسلام، حيث حمل الأطفال أعلام مصر ورددوا عبارات ترحيبية بلغات مختلفة، بينما قدمت فرقة «عجميات» بقيادة الفنان عمرو عجمي عددا من الفقرات الاستعراضية، كما شاركت مؤسسة «مشكاة نور» في الاستقبال وسط تفاعل كبير من ركاب المكتبة العائمة.



ورست السفينة بميناء بورسعيد السياحي لتبقى 20 يوما، لتغادر الميناء في 23 من الشهر نفسه، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.



وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميا من الطلاب ومحبي القراءة من الفئات العمرية بين 13 أو 65 عاما نظير رسم رمزي لزيارة السفينة والمشاركة في فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عاما و«قادرون باختلاف» فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجاني من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء يوميا طوال مدة المعرض.



ويبلغ عدد الفريق بالسفينة أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، ويبلغ طولها 132 مترا، وتحتوي المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف عنوان لكتاب، فضلا عن عروض تفاعلية وفعاليات فنية وثقافية.