حكم على وزير بيئة تونسي سابق بالسجن 3 سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.



وأقيل مصطفى العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020 مع عدد من المسؤولين بوزارته في إطار تحقيق بهذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن محكمة تونسية أصدرت حكمها على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات.



وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن 10 سنوات ومشتبه فيه آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، وبرئت ساحة 6 متهمين آخرين.



وتعود القضية إلى يوليو 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.



وأرسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة (شرق) والحاويات المتبقية (67) في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.



وأثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم «صندوق قمامة» إيطاليا.