أشعل النجم العراقي محمود التركي أجواء حفل استقبال العام الجديد 2023 في دبي، وقدم مع الجمهور في دبي فيستيفال سيتي على مسرح منطقة "Festival Bay" مجموعة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل كبير وهتافات وصيحات الجمهور فرحا باستقبال العام الجديد.

وتمنى التركي خلال الحفل الجماهيري أن تكون الأيام المقبلة من العام الجديد 2023 كلها فرحا وسعادة، وفاتحة لأبواب الخير على الجميع، وهنأ الحضور والعالم بهذه المناسبة، وقال: "كل عام والجميع بخير، أتمنى للجميع أياما مقبلة يعمها الخير والصحة"، وأضاف مخاطباً الجمهور: "سعيد بحضوركم وتفاعلكم، وسعيد بتواجدي معكم من أجل استقبال العام الجديد معكم في دبي".



وتنقل التركي خلال فقرات الحفل بين مجموعة من أغنياته الناجحة، التي رافقها تفاعل وغناء الجمهور المستمر معه في جميع الأغنيات.

الأغنية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"

من جانب آخر، انتهى التركي من تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" لكرة القدم، حيث قام بتصويرها في مدينة البصرة بالجمهورية العراقية بعدة مناطق، والذي يرحب من خلالها بالجمهور الخليجي للدول المشاركة في البطولة الخليجية.



وقد التقى محمود التركي خلال تواجده في مدينته البصرة مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بالمدينة الرياضية في البصرة، مؤكداً اهتمامه بالعمل الترويجي لـ"خليجي 25"، والتي سترى النور قريباً ، وقبل انطلاق البطولة.