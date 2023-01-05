عقد وفد اقتصادي إيراني عددا من الاتفاقات في سورية خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي.



وبحسب موقع «أثر برس» الموالي، زار الوفد وزارة الاتصالات والتقانة، وتم الاتفاق على مشروع افتتاح شركة هواتف نقالة إيرانية في سورية، كما تمت المباحثات حول التعاون في مجال تجميع وتوريد الموبايلات إلى سورية.



وقام الوفد بزيارات لعدة وزارات أخرى، منها «الأشغال العامة والإسكان»، وتم توقيع اتفاقية بين هيئة الصداقة السورية ـ الإيرانية ومؤسسة الطرق العامة والجسور في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان.



وعقد ملتقى اقتصادي إيراني ـ سوري ضم عددا من التجار والصناعيين ومعاوني الوزراء السوريين ووفدا من شركات وصناعي وتجار إيرانيين، وخلال الملتقى تم طرح عدد من المشاريع التي من الممكن أن يقوم الجانب الإيراني بتنفيذها أو المساهمة في تنفيذها في سورية.



وختم الوفد الإيراني جولته بلقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مبنى الوزارة، وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الداخلية وهيئة الصداقة الإيرانية ـ السورية الشعبية حول تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة ما بين الجانبين وتقديم كل المواد الأساسية التي تحتاج اليها سورية والعمل على إحداث شركة سورية ـ إيرانية مشتركة ما بين المؤسسة السورية للتجارة والجانب الإيراني تهدف لتطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة.