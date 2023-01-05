مخالفات البناء تشوّه المنظر العام وتؤثر على البنية التحتية للمناطق



أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر، أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف النظم واللوائح التي من شأنها تشويه سمعة المناطق السكنية في مناطق المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ لنائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.سعود فايز الدبوس، ومدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فيصل العتيبي، ومدير مكتب رئيس القطاع يوسف المطوع، ورئيس فريق طوارئ حولي ابراهيم السبعان في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس.



كما شدد المحافظ على ضرورة التعاون مع كل الجهات وذلك لرصد جميع أنواع المخالفات التي تشوه المنظر العام في مناطق المحافظة وتؤثر سلبا على بنيتها التحتية، مشيرا إلى مد يد التعاون من قبل المحافظة لكل ما يقوم به أفراد بلدية الكويت من عمل دؤوب.



وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لقيادات البلدية وكل موظفي وموظفات البلدية لما يقومون به من جهد مخلص محب لهذا الوطن الغالي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.