قالت وزارة الداخلية السورية إن ضابطا و3 مدنيين أصيبوا نتيجة قيام أحد المطلوبين بتفجير قنبلة أثناء إلقاء القبض عليه وعلى شريكه خلال قيامهما بسلب المواطنين في حي الشعار بحلب.



وأوضحت الداخلية عبر حسابها على «فيسبوك» أنه أخبر فرع الأمن الجنائي في حلب بوجود شخصين يرتديان أحزمة ناسفة وبحوزتهما قنابل وأسلحة حربية يقومان بسلب المواطنين في محلة الشعار، على الفور توجهت دورية من الفرع المذكور إلى المكان، وأثناء محاولة إلقاء القبض عليهما قام أحدهما برمي قنبلة على الدورية بعد نزع مسمار الأمان منها، مما أدى إلى انفجارها وإصابته وإصابة الضابط آمر الدورية وثلاثة أشخاص مدنيين بشظايا.



وتابعت: تمكنت الدورية من إلقاء القبض عليهما وبتحري ملابسهما عثر بحوزة الأول على حزام ناسف ومسدس خلبي وبحوزة الثاني على قنبلة حربية وكمية من الحبوب الدوائية المخدرة، وبالتدقيق تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهما بجرائم مختلفة منها (مصادرة مواد مخدرة).



وأكدت الوزارة أنه تم إسعاف الضابط والأشخاص الثلاثة والمقبوض عليه الأول إلى مشفى حلب الجامعي لتلقي العلاج، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المقبوض عليهم ولاتزال التحقيقات مستمرة.