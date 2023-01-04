ضمن جهود الخير الكويتية في معاونة المحتاجين والمعوزين والأسر المتعففة تم توزيع قسائم مشتريات على نحو 387 حالة متعففة داخل الكويت ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية والبطانيات من أحد الاسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية، حيث تمت مراعاة جودة الأصناف ومناسبة الأسعار وتعدد الأفرع، وذلك ضمن مشروع مصرف الكسوة.



وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع إن «مشروع الكسوة» ضمن المشاريع الخيرية تنفذ داخل الكويت حيث تم تصنيف الأسر المستفيدة حسب الفئات الأكثر احتياجا، مبينا أن الأولوية كانت للأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السرطان والإعاقات الدائمة.



وأشار الى ان مثل هذه المشاريع تيسر على الأسر المتعففة وتخفف من أعبائها الحياتية، وتحمل بعض النفقات المعيشية عنها، مبينا أن ذلك يعزز الترابط المجتمعي واستقراره، ويحقق التكافل الاجتماعي بين افراده.



مشيدا بالتعاون المثمر مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية لإعانة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل الكويت، اضافة الى المشاريع الرائدة على الصعيد الاقليمي والعالمي.



وتوجه الشايع بالشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف وجميع القائمين عليها والمحسنين والمحسنات من الواقفين والواقفات، داعيا الباري جلّ وعلا ان يجزي القائمين على هذا الصرح الخيري خير الجزاء وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة.