عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين في مركز الخدمة بلغت 66.650 طلباً

عدد الخدمات الإسكانية عبر "سهل" بلغت 187.249 طلباً و 4.905 طلباً عبر موقع الوزارة الإلكتروني

نسبة الإنجاز التعاقدية للعقد الأول لشرق "صباح الأحمد السكنية" لـ 587 بيتاً بلغت 18.63% والإنجاز الفعلي 17.24%

نسبة الانجاز التعاقدية للعقد الثاني لـ "صباح الاحمد السكنية" لـ 597 بيتاً بلغت 22.33% والإنجاز الفعلي 18.36%



عاطف رمضان

اظهرت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر ديسمبر الماضي ان عدد الطلبات القائمة بلغت 91.229 الف طلب اسكاني، وان عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين بلغت 66.650 طلب في مركز الخدمة و 187.249 طلب عبر تطبيق "سهل" و 4.905 طلب عبر الموقع الالكتروني للوزارة.



وعن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع اظهر التقرير ان اجمالي الوحدات السكنية في مشروع جابر الاحمد بلغ 114 وحدة، وان المخصصين لاصحاب الطلبات حتى ديسمبر 1999 بلغ 125 وفيما يخص المشاريع السكنية قيد التوزيع في جنوب مدينة صباح الاحمد بلغ عدد الوحدات السكنية 20.380 وحدة سكنية، واجمالي عدد المخصص لهم من اصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2020 بلغ 307، واجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع بلغ 19.111 وحدة.



وفي جنوب مدينة سعد العبدالله بلغ عدد الوحدات السكنية 24.508 وحدة، وبلغ عدد القسائم الاسكانية 22.152 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الاسكانية 2.365 وتم رفع اولوية التخصيص لتكون نهاية مارس 2005 ابتداء من 25 ديسمبر 2022، وبلغ اجمالي عدد المخصصين 5078 واجمالي عدد الوحدات الموزعة خلال الشهر 626، واجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 5217.



وعن المشاريع التنفيذية "البنية التحتية" للمشاريع الاسكانية في شرق صباح الاحمد لعدد 1.184 بيتا والعقد الاول 587 بيتا، و بلغت نسبة الانجاز التعاقدية 18.63% ونسبة الانجاز الفعلية 17.24%، وفي العقد الثاني لـ 597 بيتا بلغت نسبة الانجاز التعاقدية 22.33%، وبلغت نسبة الانجاز الفعلية 18.36%.



وفي المطلاع n1 و n4 لعدد 4.999 قسيمة بلغت نسبة الانجاز التعاقدية 100% ونسبة الانجاز الفعلية 96.7% بدون خزانات الترشيح.



وفي عمارات مدينة صباح الاحمد السكنية لـ 1.110 شقة تم الانتهاء من 720 شقة، وجار العمل لعدد 390 شقة ونسبة الانجاز التعاقدية 100% وبلغت نسبة الانجاز الفعلية 90.86%.



ووفق التقرير بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 76 مبنى ففي المطلاع 26 مبنى، وغرب عبدالله المبارك 3 مباني، وفي شرق صباح الاحمد السكنية 16 مبنى، وفي جنوب عبدالله المبارك 31 مبنى.



وبلغ عدد العقود الانشائية والخدمات التي تم توقيعها 3 عقود للبنية التحتية للمنطقة الحرفية في الوفرة وعقد كيبلات ارضية جهد (132 ك.ف) في مدينة صباح الاحمد السكنية وعقد مسابقة ادارة برنامج جنوب صباح الاحمد.



وفيما يخص شهادات "لمن يهمه الامر" لاصدار اذونات البناء فقد بلغ عدد القسائم المسلمة في مدينة المطلاع n12 و n5 حوالي 17.589 قسيمة وعدد القسائم الجاهزة للتسليم 18.519 قسيمة، وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد القسائم المسلمة 3.207 قسيمة، وعدد القسائم الجاهزة للتسليم 3.260 قسيمة، وفي خيطان بلغ عدد القسائم المسلمة 1321 قسيمة وعدد القسائم الجاهزة للتسليم 1.448 قسيمة.