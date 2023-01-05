الاقتراحات بقوانين التي من المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل تتطلب توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها

مريم بندق

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أهمية تمكين الحكومة من إعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.



وقال الوزير العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، إن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة والتي من المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر يناير الحالي تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقا لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.



وأضاف ان الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن اطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17.