12.65 ألف مقترض متعثرون في سداد مديونياتهم.. بنسبة 2.3% من إجمالي المواطنين و97.5% نسبة الانتظام بالسداد

مصطفى صالح

كشف بنك الكويت المركزي عن أن عدد الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة بلغ نحو 550.19 ألف مقترض، مشيرا إلى أن محفظة القروض المقدمة للمواطنين بلغ إجماليها 14.7 مليار دينار، حيث تقسم على 13 مليار دينار قروضا إسكانية، و1.7 مليار دينار قروضا استهلاكية.



وقال «المركزي» ان نسبة العملاء المتعثرين من المواطنين في سداد تلك القروض تبلغ نحو 2.3% من إجمالي أعداد المقترضين، أي ما يعادل نحو 12.65 ألف مقترض.



وأشار البنك إلى أن درجة الانتظام في سداد القروض من جانب المواطنين تبلغ نحو 97.5% من إجمالي قيمة القروض، موضحا ان الانتظام في المحفظة تعكسه بوضوح درجة الانتظام العالية والتي تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي، والتي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.