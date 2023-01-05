عبدالعزيز الفضلي

تفقّد وزير التربية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، الكنترول المركزي لاختبارات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2022 ، تزامنا مع اليوم الأول لأدائهم اختباراتهم في مادتي الرياضيات واللغه الفرنسية.

وعبّر الوزير العدواني في تصريح صحافي خلال جولته التفقدية، عن شكره لجميع القائمين على عمليات سير الاختبارات والتصحيح لما لمسه من جهود متميزة ومستمرة وتنظيم رائع سواء في لجان الاختبارات أو الكنترول العلمي والأدبي، مثمنا ما يبذله المشاركون في متابعة عملية تصحيح الاختبارات من جهود مخلصة، داعيا الله لجميع أبنائه الطلبة والطالبات بالتوفيق والنجاح والسداد في أداء اختباراتهم.