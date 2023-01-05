تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بإنشاء هيئة أو وكالة الفضاء والفلك، تعنى بعلوم الفضاء الخارجي، ونص الاقتراح على ما يلي:

لما كان لعلوم الفضاء من أهمية متعاظمة حيث قدرت إيرادات اقتصاد الفضاء في 2019 بنحو 366 مليار دولار، ويتوقع بلوغها 640 مليار دولار في 2026.



وقد قامت دول الخليج العربي بإنشاء هيئات ووكالات تهتم بدراسة علم الفضاء وهي: (الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين -2014م، وكالة الإمارات للفضاء-2014م-مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك-2010م، الهيئة السعودية للفضاء -2018م، الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا بسلطنة عمان-2018م).



ولما كانت دولة الكويت قد أطلقت في يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م القمر الصناعي "كويت سات-1"، فإنه من الأولى إنشاء مؤسسة أو هيئة ترعى علوم الفضاء، واقتصاده والصناعات والتراخيص المرتبطة به.



ونص الاقتراح على مايلي:

تنشئ دولة الكويت هيئة أو وكالة الفضاء والفلك، تعنى بعلوم الفضاء الخارجي، وتطوير وسائل الاتصال والاستفادة الاقتصادية والاستراتيجية منه.