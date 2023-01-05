علي إبراهيم

مدّدت الكويت العمل بتعليمات رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح (7214)، ولفائف الحديد (7213) من 5 إلى 10% لمدة عام.

وتفصيلياً، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان الفهد، تعليمات جمركية حملت رقم 2/2023 بشأن رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10%، والتي قضت بتمديد رفع الرسوم لمدة عام كامل، اعتبارا من 8 نوفمبر 2022 على أن يتم خلال العام تقييم الأثر الاقتصادي لهذا القرار.

جاء ذلك إثر قرار لجنة التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ 49 والتي قررت خلاله تمديد رفع الرسوم الجمركية، ورفعت ذلك إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد بالتمرير.

يأتي ذلك فيما خاطبت الكويت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، مفاده موافقة الكويت على تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10% لمدة عام.