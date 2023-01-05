تعتبر رياضة ركوب الدراجات الهوائية واحدة من أبرز النشاطات البدنية التي يمارسها الأشخاص منذ طفولتهم، وعلى الرغم من صعوبة تعلم "طريقة" ركوبها الذي يتطلب توازنا وحِرفية، إلا أنك وفي حال اتقنته فإنك لن تنساه حتى بعد مرور سنوات من عدم ركوبها.

فما السر برأيك؟

يقول علم النفس العصبي إن الأمر متعلق بالطرق التي يتعامل فيها الدماغ مع الذكريات بأنواعها المختلقة، ففي حين يصعب عليه الاحتفاظ بالذكريات قصيرة المدى، فإنه قادر على تخزين الذكريات طويلة المدى (حيث يحفظ طريقة ركوب الدراجة).

الذكريات قصيرة المدى

هي الذكريات التي تتيح للإنسان الاحتفاظ بها لوقت قصير ومحدد.

ويقول العلماء إن حيّز المنطقة التي يحتفظ فيها الدماغ بالذكريات قصيرة المدى، صغير للغاية، ولا يتسع للكثير من المعلومات، فإما ينسى الشخص ما سمعه بعد مدة زمنية قصيرة، وإما ينقل المعلومات للذاكرة الطويلة الأمد من خلال تكرارها أو ربطها بأرقام أو أحداث.

الذكريات طويلة المدى

وبحسب مجلة Scientific American فإن الذكريات طويلة المدى تنقسم إلى إجرائية وتوضيحية.

الذاكرة الإجرائية هي المسؤولة عن كيفية فعل الأشياء؛ كتذكر ركوب الدراجة والقيادة والتزلج ولعب التنس أو عزف البيانو".

أما الذاكرة التوضيحية، فهي المسؤولة عن التذكر الواعي والمتعمد للمعلومات الواقعية والخبرات الشخصية، مثل: تذكر أنواع الطعام وعواصم العالم وتواريخ أو أرقام هواتف مهمة.

سبب "عدم نسيان" ركوب الدراجة

يقول الخبراء إن الذكريات الإجرائية تميل للبقاء في الدماغ لفترة أطول، ومن غير المحتمل أن يفقدها الإنسان حتى وإن تعرض الدماغ للضرر أو التلف جراء الأمراض أو الإصابات؛ لأنه يتم التعامل معها من قبل "العقد القاعدية" الموجودة في مركز الدماغ، الذي يعتبر الجزء الأقل تعرضا للضرر.

وعن السبب الذي يجعل ذلك الجزء "غير معرض للضرر"، قال عالم النفس العصبي "بوريس سوشان" من جامعة "رور" الألمانية إن "المناطق التي يتم فيها تثبيت أنماط الحركة بالدماغ، تُشكل عددا قليلا من الخلايا العصبية الجديدة عند البالغين، وهذا ما يرجح عدم حذف تلك الذكريات منها".