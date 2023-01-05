تنفيذ الحوالات المالية خليجياً في وقت قصير وبتكاليف منخفضة

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، انضمامه الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، بعد نجاحه في استكمال جميع الاجراءات والاختبارات التقنية والفنية والأمنية اللازمة.

ويهدف نظام المدفوعات «آفاق» إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وقالت نائب المدير العام للعمليات المصرفية في «بيتك» ـ تهاني الخميس، ان خطوة ان يكون «بيتك» من اوائل البنوك الكويتية التي انضمت الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، تتماشى مع نهج بنك الكويت المركزي في مواكبة آخر التطورات في التكنولوجيا المالية، وتجسد حرص «بيتك» على الاستجابة لتبني أحدث التقنيات، والريادة في تقديم الحلول المالية المبتكرة.

ولفتت الخميس الى ان نظام المدفوعات «آفاق» يساهم في تحسين الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية وكذلك يساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء، الأمر الذي يضيف قيمة الى تجربة العميل المصرفية على المستوى الخليجي، ويزيد من سهولة وسرعة اتمام عمليات التحويلات النقدية، ويعزز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ضمن أعلى معايير الأمان والسرعة والجودة.

وأكدت الخميس على مواصلة الجهود في تعزيز وتطوير الانظمة التقنية والخدمات المصرفية في «بيتك» تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي وتبني احدث المنتجات الرقمية المبتكرة بما يشكل رافدا مهما من روافد خدمة العميل ويضيف قيمة لتعاملاته المصرفية، مع الاستمرار في نهج مواكبة آخر وأحدث التطورات في البنية التكنولوجية التحتية، بما يعزز ريادته الرقمية وتفرده في طرح حلول مالية عصرية ومبتكرة.