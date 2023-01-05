قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بنادي ضباط الجيش صباح اليوم كوكبة جديدة من الضباط من خريجي الكلية البحرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: «يطيب لي أن أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، واليوم تخطون أولى خطواتكم في طريق العمل والبذل والعطاء والتضحية لوطنكم، فكونوا أهلا لهذه للثقة وذلك من خلال تحملكم للمسؤولية الملقاة على عاتقكم، والسعي دائما إلى التسلح بالعلم والتدريب الحديث، والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش، واحرصوا على أن تكونوا قدوة في تعاملكم ومثالا يحتذى به في أقوالكم وتصرفاتكم، وتفانوا في خدمة الوطن وحمايته والذود عن ترابه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من تطور وتقدم وازدهار لقواتنا المسلحة، كما أسأله سبحانه أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما».

حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د. خالد علي الكندري، وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي وعدد من قيادات الجيش.