قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها برئاسة المستشار سرور برغل، بمعاقبة الممثلة منة شلبي بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، والقضاء بإيقاف تنفيذ العقوبة، مع تغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتها بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتخلفت الممثلة منة شلبي، عن حضور أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور برغل، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وحضر عن منة شلبي أمام المحكمة وكيلها المحامي الدكتور محمد بهاء أبو شقة.

وكانت النيابة العامة، أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.