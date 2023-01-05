أعلنت المملكة العربية السعودية أن عدد المعتمرين في العام الماضي 2022 بلغ 7 ملايين معتمر.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في تقرير أنها قدمت خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال العام 2022، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

وأوضحت أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من "رؤية المملكة 2030" التي تستند على 3 محاور تتمثل في "اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح" وذلك "لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة".

وأشارت في السياق إلى تسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة وهي "التأشيرة السياحية، التأشيرة الفورية عند الوصول، التأشيرة العائلية، التأشيرة الشخصية، الحاصلين على تأشيرة دخول دول الشنجن وبريطانيا وأمريكا" وجميعها إلكترونية.

وبينت كذلك أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي جرى تطويرها مؤخرا، وإطلاق "منصة نسك" والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيا لدول العالم كافة.

وأضافت أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل "خصائص البصمة الحيوية" للمعتمرين إلكترونيا للحصول على التأشيرة فوريا لـ 5 دول "بريطانيا، تونس، بنجلاديش، ماليزيا، الكويت" عبر تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية والتابع لوزارة الخارجية السعودية، وإطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، إصابات مرض كوفيد- 19، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران.

ولفت وزارة الحج والعمرة إلى سعيها خلال السنوات المقبلة أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية بداية من الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.

ووصل عدد المعتمرين في عام 2021 إلى 6.5 مليون معتمر بزيادة بلغت 11.61% عن عام 2020، بحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء السعودية صدر مطلع العام الماضي.

وبجانب التطور في الخدمات، ترجع الزيادة المستمرة في عدد المعتمرين بشكل سنوي أيضا إلى رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة كسائر بلاد العالم للتعامل مع فيروس كورونا.