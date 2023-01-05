أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان البلاد تجاوز 42 مليون نسمة وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2022.

وقالت الوزارة في بيان "إن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 في المائة".

ويشكل الذكور 50.5 في المائة من عدد السكان، فيما بلغت نسبة الإناث 49.5 في المائة، وفق البيان.

وأوضح البيان أن عدد الولادات خلال العام الماضي بلغ مليونا و310 آلاف و894 مولودا، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغت 236 ألفا و469 وفاة.

وأشار إلى أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغت 40.5 في المائة من مجموع السكان، أما نسبة من هم في سن العمل بعمر 15 - 64 سنة فقد بلغت 56.5 في المائة.

وبلغت نسبة كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر 3.1 في المائة من مجموع السكان.

وشكل سكان الحضر نسبة 69.9 في المائة مقابل 30.1 في المائة نسبة سكان الريف، وفق البيان.

وبحسب البيان، كانت بغداد أكبر محافظات العراق سكانا، إذ تجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة بنسبة 21.3 في المائة من مجموع سكان البلاد، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الأخيرة بعدد سكان أكثر من 900 ألف نسمة بنسبة 2.1 في المائة.

ولم يجر العراق أي تعداد للسكان منذ عام 2003، لكن الجهاز المركزي للإحصاء يجري تقديرات بناء على معلومات من الجهات الرسمية، حيث يقدر زيادة عدد السكان بمليون نسمة سنويا.

وقبيل ذلك كان العراق يجري تعدادا عاما للسكان كل عشر سنوات، حيث أجرى آخر تعداد في عام 1997.