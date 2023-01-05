تتجه المملكة المتحدة نحو التراجع عن مقترح لخصخصة القناة الرابعة التلفزيونية المملوكة للدولة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على هذا الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المصادر التى لم تسمها قولها إن وزيرة الثقافة، ميشيل دونيلان كتبت إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للتوصية بعدم البيع .

وأضافت المصادر أن القرار النهائي بخصوص الاقتراح لم يتخذ بعد.

وكانت دونيلان تعيد النظر بشأن ملكية المملكة المتحدة للمحطة الرابعة، بعد أن أطلق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ووزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، عملية بيع محتملة لها.

جدير بالذكر أن الحكومة الإدارة السابقة كانت تتجه نحو خصخصة القناة الممولة من خلال الاعلانات.