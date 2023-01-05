أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، حرص المملكة على تنمية السياحة البينية العربية وزيادة إسهام هذا النوع من السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبالها، وزير السياحة والآثارالأردني مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي.

وأكد الجانبان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عمق العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات وما يربط الشعبين من أواصر أخوة ممتدة على مر السنين، وانعكاسات ذلك إيجاباً على التبادل السياحي بيهما.

وأوضحت الوكالة البحرينية أنه جرى - خلال اللقاء - بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجال السياحي، والتعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية، إضافة إلى مناقشة إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة من خلال تنظيم حزم سياحية تضم البلدين في برنامج واحد يستطيع أن يقدم للسائح تجربة فريدة تجمع بلدين يتمتعان بعوامل جذب سياحي متنوعة، فضلا عن التسويق والترويج السياحي المشترك بين المملكتين، وتنسيق المواقف على الساحتين الإقليمية والدولية لدى مختلف الجهات والفعاليات السياحية، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسفر والسياحة.